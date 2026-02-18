Stefania Orlando ha ritrovato la felicità grazie a Marco Zechini, il suo nuovo partner. La showgirl si è separata dall’ex marito Simone Gianlorenzi e ora sta vivendo un momento sereno con Zechini, che lavora come imprenditore nel settore immobiliare. La coppia è stata vista insieme più volte durante eventi pubblici, mostrando una relazione stabile e affiatata. Zechini ha già conosciuto anche i figli di Stefania, rafforzando il loro legame. La loro storia sembra procedere senza ostacoli, portando un sorriso sulla sua vita.

Dopo aver ufficialmente divorziato dall’ex Simone Gianlorenzi, la showgirl Stefania Orlando ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo compagno Marco Zechini. La coppia si frequenta dal novembre 2023, con tanto di foto “paparazzate”, dato mai confermato direttamente dalla showgirl ma sembra trovare un raffronto nelle ultime foto da lei stessa condivise. Per la prima volta, poco dopo, la Orlando ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di coppia in dolce compagnia dell’avvocato, realizzato in occasione delle nozze dell’amica di sempre Manila Nazzaro con il ballerino Stefano Oradei. Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando e cosa fa nella vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando, Marco Zechini, e cosa fa nella vita

Chi sono tutti gli ex di Stefania Orlando: i matrimoni con Roncato e Gianlorenzi e la storia con Marco ZechiniStefania Orlando, nota figura dello spettacolo italiano, ha avuto diverse relazioni importanti nel corso degli anni.

