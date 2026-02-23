Domenico il super-chirurgo da 3mila interventi | chi spunta tra i 6 indagati

Domenico, il bambino che aveva subito numerosi interventi chirurgici, ha perso la battaglia contro le complicazioni post-operatorie. La causa principale è stata un’infezione contratta durante un’operazione di routine, che si è aggravata nel giro di poche ore. I genitori, sconvolti, hanno denunciato la mancanza di controlli adeguati. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ospedali e sulle responsabilità dei professionisti sanitari. La famiglia ora chiede risposte chiare sulla tragedia.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta, la sua vita è stato un sospiro d’amore verso i suoi genitori, che hanno lottato con tutte le loro forze. E a Napoli le lacrime scorrono abbondanti, colme non solo di tristezza, ma anche di rabbia nei confronti di chi ha commesso una serie di errori imperdonabili. E adesso a finire nel mirino sono sei camici bianchi della cardiochirurgia pediatrica dell’ ospedale Monaldi. Un nome su tutti: Guido Oppido, 54 anni, oltre tremila interventi alle spalle, curriculum da manuale e carattere che, in sala operatoria, non ammette repliche. È lui ad aver trapiantato il cuore arrivato da Bolzano e risultato gravemente danneggiato dopo il contatto con ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Cuore bambino Napoli: super-team di esperti valuta se procedere al trapianto; Cuore ’bruciato’ al bimbo, il cardiologo super-testimone sentito per 6 ore dai pm. Ora proteggiamo la mamma, poi uscirà tutto; Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: Non si è nemmeno fatto vedere | Libero Quotidiano.it.

