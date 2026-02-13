Il chirurgo Stefano Zanarella, che ha operato Lindsey Vonn alla gamba, ha spiegato di aver cercato di non farsi condizionare dal fatto che fosse una campionessa, concentrandosi esclusivamente sulla delicatezza dell’intervento. Zanarella ha guidato l’équipe nei tre interventi e ha aggiunto di essere orgoglioso di aver gestito una situazione così complessa, senza trascurare le altre emergenze quotidiane dell’ospedale.

Il «grazie» più emozionante è arrivato proprio da Lindsey Vonn, che in un post su Instagram l’11 gennaio ha scritto: «Grazie a tutto l’incredibile staff medico». Dopo la brutta caduta in pista di domenica scorsa a Cortina, durante la prova olimpica di discesa libera, la campionessa americana è stata operata tre volte alla gamba sinistra all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata. E a ha voluto rivolgere un pensiero all’équipe multidisciplinare che la sta seguendo ed è guidata dal dottor Stefano Zanarella, primario di Ortopedia. Lui l’ha operata, ma sottolinea il lavoro di squadra: «Abbiamo fatto il nostro dovere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il chirurgo che ha operato Vonn: «Ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che fosse una campionessa»

