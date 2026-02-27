Chi è Galeffi vita privata e curiosità del cantante stasera con Tredici Pietro al Festival di Sanremo

Galeffi è un cantante che ha iniziato a farsi conoscere nel 2013 partecipando alla prima edizione di The Voice of Italy, dove si è esibito con Candy di Paolo Nutini e ha ottenuto la selezione di Piero Pelù. Stasera sarà sul palco del Festival di Sanremo insieme a Tredici Pietro. La sua carriera ha avuto un’accelerazione dopo questa esperienza televisiva.

Nato a Roma nel 1991, Marco Cantagalli debutta sul piccolo schermo nel 2013, quando partecipa alla prima edizione di The Voice. Quatto anni, dopo lancia il primo singolo Occhiaie e debutta con il nome d'arte Galeffi, il cognome della madre. Il brano è l'apripista del primo lavoro in studio, Scudetto pubblicato nel mese successivo.

