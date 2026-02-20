Figli sottratti | facciamo un po’ di luce PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 febbraio 2026

Il caso dei figli sottratti ha portato alla ribalta questioni legali e sociali di grande rilevanza. La vicenda ha coinvolto una madre che, dopo aver perso la custodia dei figli, ha denunciato ingiustizie nel procedimento giudiziario. Sabato 21 febbraio 2026, Piazza Libertà ospiterà nuovamente il programma condotto da Armando Manocchia, dedicato a queste problematiche. L’evento punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire spazio alle testimonianze di chi ha vissuto esperienze simili. La trasmissione si svolgerà in un contesto di confronto aperto e diretto.

Secondo i dati disponibili, sono 25 mila i minori ospitati in strutture residenziali, mentre circa 16 mila sono stati dati in affido a famiglie. Un business miliardario gestito da una filiera di professionisti che fa capo al Tribunale dei minorenni, organo giuridico del tutto indipendente che nessuno controlla. L'articolo 403 del Codice civile che disciplina questa materia parla chiaro, ma il problema è che quasi nessuno lo rispetta. I Servizi sociali (SS), che spesso sono impreparati, esercitano un potere che nessuno gli ha dato, se non certi Giudici che, invece di una valutazione strutturata dei CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) sul possibile impatto traumatico e del rischio iatrogeno connesso al distacco dalla famiglia, si occupano più dei lauti guadagni che del bene del minore. "La sottrazione dei bambini si è rivelata più dannosa del motivo per cui i figli sono stati prelevati e sottratti ai genitori. Oggi il bene dei bimbi e il loro supremo interesse che va tutelato è la loro salute mentale". Così il neuropsichiatra e psicologo Tonino Cantelmi