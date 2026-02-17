Gauff rompe gli schemi | critica la politica USA sull’immigrazione e invita gli atleti a farsi sentire

Coco Gauff ha espresso le sue opinioni sulla politica migratoria degli Stati Uniti, criticandola pubblicamente durante un evento a New York. La tennista ha dichiarato che gli atleti devono usare la propria voce per influenzare il pubblico e spingere i governi a cambiare le leggi. Gauff si è detta preoccupata per le condizioni di molte persone che cercano una vita migliore attraversando il confine, e ha invitato i colleghi a parlare apertamente delle ingiustizie.

Gauff rompe il silenzio: la tennista critica la politica americana e solleva un dibattito sulla responsabilità degli atleti. Dubai, 17 febbraio 2026 – Coco Gauff, giovane stella del tennis mondiale, ha espresso pubblicamente le sue preoccupazioni riguardo alle operazioni di polizia nel Minnesota legate all’immigrazione, affermando che non è necessario schierarsi con tutte le politiche del governo in carica. La presa di posizione della tennista americana, rilasciata durante un’intervista a Dubai, riapre un dibattito sulla responsabilità sociale degli atleti e sulla loro capacità di influenzare il dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: PSI rompe gli schemi e appoggia la Lega sul fronte idonei. Convergenza impossibile o svolta politica?La Calabria rompe gli schemi e si schiera con la Lega sui temi degli idonei. Gli agricoltori tornano a farsi sentire: “La crisi non è superata”Gli agricoltori di Avellino riprendono a manifestare, sottolineando che la crisi nel settore agricolo, acuita dall’accordo Mercosur, non è ancora superata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Australian Open, Gauff perde contro Svitolina e distrugge la racchetta. VideoConvinta di non essere ripresa, l'americana si è sfogata così dopo il match con Svitolina. Ecco cosa è successo ... sport.sky.it GAËL MONFILS ROMPE IL SILENZIO IN LACRIME: "MI SCUSO CON COCO GAUFF A NOME DI MIA MOGLIE – È COLPA NOSTRA!" Il marito di Elina Svitolina – la leggenda del tennis francese di colore – ha inaspettatamente parlato pubblicamente, assum facebook Coco Gauff perde in un’ora di gioco contro Svitolina, saluta gli Australian Open e negli spogliatoi distrugge completamente la racchetta in preda ad una crisi di nervi x.com