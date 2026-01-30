Charlotte Casiraghi che dopo la morte di papà Stefano si è ritirata in una bolla di malinconia

Charlotte Casiraghi si apre per la prima volta dopo anni sulla morte del padre Stefano, morto in un incidente nautico quando lei aveva solo quattro anni. Nel suo nuovo libro, La fêlure, racconta di aver vissuto in una «bolla di malinconia» e di come quella perdita abbia lasciato un segno profondo nella sua vita. La principessa parla senza filtri di come quel dolore l’abbia segnata per sempre, portandola a isolarsi e a cercare pace lontano dai riflettori.

Nel nuovo volume, che analizza le crepe che ognuno di noi si porta dentro attraverso l'analisi delle vite di personaggi noti, Charlotte condivide anche riflessioni personali. Tra queste, le lettere che scrisse al padre durante l'adolescenza. Mettere nero su bianco i suoi pensieri, spiega la secondogenita di Carolina e Stefano, all'epoca l'aiutò ad «acquisire la certezza di poter evocare gli assenti e renderli eternamente presenti»: «Mi sentivo quasi invincibile in quel rifugio che era diventato il mio diario». A un certo punto tuttavia decise di «uscire dal guscio», perché si era resa contro che «le mie lettere e le mie poesie mi isolavano dagli altri e mi intrappolavano in una bolla malinconica».

