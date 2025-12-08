Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Momento delicato per i Blancos

Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per la Champions League del 10 dicembre 2025 alle 21:00, si presenta come una sfida cruciale. Dopo un momento altalenante, i Blancos affrontano questa gara con la necessità di ritrovare stabilità e prestazioni convincenti, in un contesto di grande tensione e aspettative. Ecco formazioni, quote e pronostici per l'incontro.

E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Manchester City (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Momento delicato per i Blancos

