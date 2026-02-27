Champions league | Atalanta-Bayern agli ottavi sfida di ferro Inter quanti rimpianti

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League, con una sfida considerata molto impegnativa. La squadra tedesca, reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund, si trova ora di fronte alla squadra italiana in questa fase della competizione. L'Inter, invece, esce dalla partita con numerosi rimpianti, senza passare il turno.

Da una tedesca all’altra, dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco. Sarà un ottavo di finale durissimo quello che attende la super Atalanta di Palladino, capace di ribaltare i gialli di Wesftalia regalando al calcio italiano un’impresa storica e portando almeno una squadra nelle migliori sedici d’Europa così da scongiurare il record negativo per la Serie A. L’urna di Nyon ha accoppiato i nerazzurri ai campioni tedeschi del Bayern Monaco. Non è andata né bene né male, visto che l’alternativa sarebbe stata l’Arsenal che comanda in Premier League. Il sorteggio alimenta, invece, i rimorsi dell’Inter. Il Bodo Glimt che ha fatto fuori a sorpresa la squadra di Chivu è stato accoppiato allo Sporting Lisbona evitando la trappola del Manchester City che si dovrà scontrare contro il Real Madrid nel remake di un classico del calcio europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

1 - L' #Atalanta sfiderà per la prima volta il #Bayern Monaco in competizioni europee; le squadre tedesche sono le avversarie contro cui la Dea ha sia conquistato più vittorie (tre) che segnato più reti (nove) in UEFA #ChampionsLeague. Sfida. #UCLdraw x.com

12/03 Bayern-Atalanta 15/03 Inter-Atalanta 19/03 Fiorentina Ottavi di finale di Conference (Trasferta) 22/03 Fiorentina-Inter - facebook.com facebook