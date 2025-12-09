Tensione al San Pio | stop agli ordini di servizio e tavolo urgente in Prefettura Cgil e Uil chiedono il ritiro dei provvedimenti

Tempo di lettura: 2 minuti “La FP CGIL e la UIL FPL hanno chiesto, unitamente agli altri sindacati, un incontro per una recente decisione del management del San Pio Benevento ma vengono escluse dal tavolo nonostante la rappresentatività tra il personale. Le organizzazioni sindacali esprimono vivo disappunto e forte preoccupazione per le recenti decisioni assunte dalla Direzione dell’AORN San Pio in merito al trasferimento e alla riorganizzazione dell’attività del personale fisioterapista, effettuate in assenza di qualsivoglia confronto sindacale e in violazione delle norme contrattuali vigenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

