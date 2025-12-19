Fiumicino rubavano gli alimenti pronti per essere serviti sui voli | arrestati

A Fiumicino, quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per aver compiuto un furto aggravato di alimenti destinati ai voli. L’episodio ha sollevato attenzione sulla sicurezza all’interno dell’area aeroportuale, evidenziando l’importanza di controlli più severi per garantire la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri.

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per un furto aggravato di derrate alimentari avvenuto all'interno dell'area aeroportuale di Fiumicino. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero sottratto prodotti alimentari pronti per essere serviti a bordo degli aerei, destinati a compagnie di primissimo livello. L'indagine è partita dopo la denuncia della società di catering, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di merce dai propri magazzini. Alcuni dei soggetti coinvolti lavoravano all'interno dei depositi, mentre altri erano esterni all'azienda. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno recuperato prodotti ittici di pregio e di altissimo valore commerciale, rinvenuti sia su un mezzo utilizzato per il trasporto sia all'interno di un'abitazione nel comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

