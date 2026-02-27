Bucano l’oleodotto dell'aeroporto di Fiumicino per rubare il carburante | furto da 100mila euro
Un gruppo di individui ha realizzato una deviazione clandestina di oltre un chilometro dall’oleodotto dell’aeroporto di Fiumicino, collegandolo a una cisterna nascosta in un tir a Cerveteri. Il furto di carburante ha coinvolto un valore stimato di 100mila euro e ha richiesto un lavoro di ingegneria non autorizzata. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’intervento illecito.
Avevano costruito una deviazione clandestina lunga più di un chilometro fino a una cisterna nascosta in un tir a Cerveteri. Il carburante era destinato all'aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
