Cervellin | Bergamo-Perugia la partita si deciderà sugli scambi

Sabato sera a Treviglio, Bergamo affronta Monviso in uno dei match più attesi dell’anticipo della decima giornata di ritorno. La partita si decide sugli scambi, secondo le parole di Cervellin, che si aspetta un confronto duro e senza esclusione di colpi. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

Nel sabato sera di Treviglio, bergamo fronteggia monviso nell’incontro clou dell’anticipo della decima giornata di ritorno. L’impegno arriva subito dopo la recente vittoria conquistata dalla squadra rossoblù, che ha consolidato la fiducia nelle dinamiche difensive e nella copertura di campo, pur riconoscendo margini di miglioramento in fase offensiva per garantire continuità rispetto a quanto mostrato in campo. Con la ricerca di una prestazione all’altezza della competizione, la squadra sta lavorando per finalizzare il piano di gioco in vista della seconda fase della stagione. Cervellin sottolinea l’esigenza di preservare l’equilibrio tra difesa e attacco nel contesto di una sfida dura, dove la continuità di rendimento resta un punto cardine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

