Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia perché vuole lasciare il figlio | 85enne ai domiciliari
Un uomo di 85 anni, dopo aver lasciato il carcere, si trova ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La sua vicenda riguarda un tentato omicidio ai danni della nuora, avvenuto a Roma, che ha cercato di ucciderla con una mannaia perché voleva lasciare il loro figlio. L'anziano si trova ora in custodia domiciliare.
È uscito dal carcere e si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico l'anziano che ha cercato di uccidere la nuora a colpi di mannaia a Roma. Il gip ha escluso premeditazione e minorata difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia dopo aver portato i bimbi a scuola: non accettava si separasse dal figlioIl movente del tentato femminicidio di una donna colpita con una mannaia dal suocero è che non voleva lasciasse il figlio.
Roma, 85enne colpisce nuora con una mannaia: è graveA Roma, in una via del quartiere Gianicolense, un 85enne ha colpito con una mannaia, in diverse parti del corpo la nuora, 41enne.
