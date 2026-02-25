Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia dopo aver portato i bimbi a scuola | non accettava si separasse dal figlio
Il movente del tentato femminicidio di una donna colpita con una mannaia dal suocero è che non voleva lasciasse il figlio. L'85enne è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
‘Non voleva che si separasse dal figlio’: agguato con l’ascia a Roma, nuora colpita alla testa in strada
Roma, aggredita dal suocero con una mannaia dopo aver lasciato i figli a scuola: grave una donna
Temi più discussi: Roma, datore di lavoro tenta di uccidere con un'accetta il dipendente che gli chiede lo stipendio: 58enne condannato a 6 anni; Roma, banditi cercano di uccidere due poliziotti durante una colluttazione: l'inseguimento e la pistola in mano a un criminale; Don Bosco, cercano di uccidere un 16enne per un debito di droga: nella gang quattro minorenni; Cerca di uccidere il padre con una coltellata alla testa: braccialetto elettronico.
Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia dopo aver portato i bimbi a scuola: non accettava si separasse dal figlioIl movente del tentato femminicidio di una donna colpita con una mannaia dal suocero è che non voleva lasciasse il figlio ... fanpage.it
Cerca di uccidere il padre con una coltellata alla testa: braccialetto elettronicoDesio – Una lite in famiglia degenerata nel sangue. È accaduto nella serata del 19 febbraio, quando un 26enne di origine egiziana, residente in città, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di ... mbnews.it
Roma, banditi cercano di uccidere due poliziotti durante una colluttazione: l'inseguimento e la pistola in mano a un criminale - facebook.com facebook
La magistratura italiana: a Torino dieci criminali cercano di uccidere un poliziotto ma per la #magistratura non è tentato omicidio. A #Rogoredo quattro poliziotti rispondono al fuoco e vengono indagati per lesioni colpose. Cioè Dovevano sparare a chi gli spar x.com