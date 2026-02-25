Roma 85enne colpisce nuora con una mannaia | è grave

A Roma, in una via del quartiere Gianicolense, un 85enne ha colpito con una mannaia, in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. Nella circostanza, un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava nella zona, è subito intervenuto bloccando e disarmando l'anziano scongiurando così ulteriori fendenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo, in codice rosso., Le sue condizioni ora sono stabili, fa sapere la struttura sanitaria. La donna non sarebbe in pericolo di vita in quanto i colpi inferti dal suocero non avrebbero intaccato organi vitali. La donna ha riportato ferite alla testa e alla mano, immediatamente suturate. È ancora in corso il percorso diagnostico in pronto soccorso spiega l'ospedale: non può essere esclusa, al momento, la necessità di una revisione chirurgica della mano in sala operatoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

