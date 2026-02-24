I ' murati in casa' dal resort invitano la sindaca | Venga a vedere Nuova protesta con ' open day' sui cantieri FOTO

I residenti chiusi in casa dal resort hanno invitato la sindaca a visitare i cantieri di via San Gallo, spiegando che il loro isolamento deriva dai lavori in corso per un complesso di lusso. Hanno organizzato un 'open day' per mostrare lo stato dei lavori e le difficoltà quotidiane causate dal cantiere. La richiesta mira a far comprendere la loro condizione e a chiedere maggiore attenzione alle esigenze del quartiere. La sindaca deciderà se rispondere all’invito.

I residenti in consiglio comunale, invito foramale a sindaca, assessori e consiglieri comunali. Ma molti non andranno: “Impegni pregressi” Un invito ufficiale “a vedere con i vostri occhi” quello che succede nei cantieri di via San Gallo, pieno centro di Firenze, dove è in costruzione una vera e propria cittadella dell'extralusso. È stato rivolto direttamente alla sindaca Sara Funaro, all'assessora all'urbanistica Caterina Biti e in generale a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, dai “murati in casa” dai cantieri, i residenti che si sono visti spuntare le nuove costruzioni di fronte alle finestre casa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

'Murati in casa' dal resort, Palazzo Vecchio: “Con esposti alla magistratura non si dialoga”L’intervento presso l’ex ospedale militare San Gallo prosegue secondo le norme, con lavori per circa 117 milioni di euro.

