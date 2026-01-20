I Pooh celebrano 60 anni di storia | concerto al parco archeologico di Egnazia
Il 20 agosto, il parco archeologico di Egnazia ospiterà il concerto dei Pooh, celebrando i 60 anni di attività della band. Un evento che unisce la musica alla storia millenaria del sito, offrendo un momento di condivisione tra cultura e musica in un contesto unico. Un’occasione per ascoltare le canzoni della band in un ambiente che rappresenta un patrimonio storico e archeologico di grande valore.
I Pooh fra i protagonisti dell'estate lancianese: al parco Villa delle rose il concerto che celebra i 60 anni del gruppoI Pooh saranno tra i protagonisti dell’estate a Lanciano, con un concerto al parco Villa delle Rose in occasione dei 60 anni di attività del gruppo.
Pooh in concerto a Bari: due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”I Pooh tornano in concerto a Bari con due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”.
I Pooh celebrano 60 anni di carriera con un tour nei palasport italianiI Pooh hanno annunciato un tour celebrativo per i sessanta anni di carriera, intitolato POOH 60 – La nostra storia, che si svolgerà nei palasport italiani tra settembre e ottobre 2026. L’evento rapp ... it.blastingnews.com
POOH 60 – La Nostra Storia: un’estate e un anno di celebrazioni per i sessant’anni della bandNel 2026 i Pooh celebrano un traguardo straordinario: sessant’anni di carriera, musica ed emozioni. Dal 1966 a oggi, la band simbolo della musica italiana continua a unire generazioni con canzoni che ... megamodo.com
I Pooh celebrano 60 anni di carriera e annunciano il tour estivo “La Nostra Storia” che arriverà da luglio in Sicilia: 25 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco 26 luglio 2026 PALERMO, Teatro di Verdura 24 agosto 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico Bi - facebook.com facebook
