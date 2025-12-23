Realtà virtuale | anche il mondo del lusso si affaccia alla tecnologia

La realtà virtuale sta entrando nel mondo del lusso, offrendo nuove modalità di esperienza e di fruizione dei prodotti. Questa tecnologia, sempre più presente nel settore, permette di esplorare in modo immersivo e personalizzato articoli di alta gamma, ridefinendo il concetto di esclusività e innovazione. Un'evoluzione che, seppur discreta, sta contribuendo a trasformare il modo in cui i brand di lusso comunicano e interagiscono con i clienti.

L'ecosistema del lusso sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda, guidata dall'ingresso di tecnologie immersive che ridefiniscono la percezione del valore, dell'esclusività e dell'esperienza d'acquisto. Marchi storicamente legati alla fisicità dei materiali e al contatto diretto con il prodotto stanno adottando strumenti digitali avanzati, in particolare la realtà virtuale, per instaurare nuove forme di dialogo con un pubblico sempre più abituato a interazioni di questo tipo. Boutique virtuali, showroom accessibili tramite visori e ambienti tridimensionali progettati per replicare atmosfere iconiche stanno diventando elementi centrali nelle strategie di marketing del settore.

