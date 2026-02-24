Comunità Montana del Fortore Ferella SI | Premi ai dirigenti stipendi negati agli operai Fin quando?

Ferella denuncia che i dirigenti della Comunità Montana del Fortore ricevono premi, mentre gli operai non percepiscono gli stipendi da mesi. Questa disparità crea tensione tra i lavoratori, che chiedono risposte chiare e tempestive. Le proteste crescono mentre le istituzioni evitano di intervenire, lasciando nel limbo le condizioni di chi lavora duramente senza ricevere quanto dovuto. La situazione resta irrisolta e alimenta il malcontento tra i dipendenti.

Tempo di lettura: 4 minuti “La vicenda degli operai forestali della Comunità Montana del Fortore — stipendi non pagati da mesi, rimpalli di responsabilità, silenzi istituzionali e promesse vane — non può più essere derubricata a semplici “accuse strumentali”. È diventata un dramma sociale che sta impoverendo famiglie, mettendo a rischio la sopravvivenza economica di chi quotidianamente tutela il nostro territorio. Le voci di chi vive questa realtà ogni giorno non possono essere ignorate. Claudio De Padua, operaio idraulico forestale con 35 anni di esperienza, ha sentito il dovere di scrivere pubblicamente: al 18 febbraio scorso erano sette le mensilità non percepite — sette stipendi, non una nota a piè di pagina di un bilancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Comunità montana, stipendi pagati ai dirigenti ma non agli operaiLa Comunità Montana Santa Croce è al centro di una controversia riguardante il pagamento degli stipendi.

Comunità Montana del Fortore, la lettera: “Si parla dei successi ma si maschera il tarlo che uccide gli operai”Claudio De Padua, operaio idraulico forestale con 35 anni di esperienza, denuncia che la Comunità Montana del Fortore nasconde il problema degli incidenti sul lavoro dietro ai successi annunciati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Viabilità rurale, fondi per 60 Comuni; Sannio leader del vento, è primo in Campania per l'energia eolica; Comunità Montana del Fortore, niente stipendi ma scoppia il caso Molinara: chi ha montato le luminarie?; Comunità Montana del Fortore la lettera | Si parla dei successi ma si maschera il tarlo che uccide gli operai.

Comunità Montana del Fortore, Ferella (SI): ‘Premi a dirigenti, luminarie, stipendi negati agli operai. Fin quando?’La vicenda degli operai forestali della Comunità Montana del Fortore — stipendi non pagati da mesi, rimpalli di responsabilità, silenzi istituzionali e promesse vane — non può più essere derubricata ... ntr24.tv

Comunità montana Fortore, stipendi bloccati. La lettera di un operaio: Rimpalli e silenzi che pesano sulle famiglieLa questione relativa agli stipendi degli operai della Comunità Montana del Fortore, è tutt’altro che risolta e la riprova evidente è questa accorata lettera di un operaio posta alla nostra attenzione ... ilsannioquotidiano.it

Dalla Comunità montana della Valle Seriana l’input per mappare i movimenti franosi. x.com

Dalla Comunità montana della Valle Seriana l’input per mappare i movimenti franosi. - facebook.com facebook