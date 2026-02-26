Stellantis in rosso e c’è la beffa per gli operai italiani | bonus solo in Sud America Africa e Medio Oriente

Stellantis registra perdite e, nel frattempo, gli operai italiani si trovano a ricevere bonus solo in alcune aree come Sud America, Africa e Medio Oriente. La loro produzione è stata ridotta, spesso a causa delle decisioni aziendali, e hanno affrontato periodi di cassa integrazione e contratti di solidarietà che hanno ridotto il reddito. La situazione mette in luce le differenze tra le aree di produzione.

Hanno lavorato poco quanto niente per scelta dell'azienda, costretti a convivere con cassa integrazione e contratti di solidarietà, perdendo reddito. E ora, a causa del bilancio disastroso, non riceveranno neanche il premio di risultato che verrà invece erogato ai lavoratori degli stabilimenti sudamericani, nord-africani e medio-orientali, cioè tre aree in cui non sono mancati investimenti e volumi di produzione. C'è una nuova beffa per gli operai italiani di Stellantis, reduci da un anno orribile nel quale hanno prodotto appena 213.706 auto e 166mila veicoli commerciali. E dimostra, come denunciano i sindacati, che senza investimenti in Italia la situazione è destinata a deteriorarsi ulteriormente per i dipendenti.