C’è una nuova task force trumpiana con metodi da 007 dietro l’affare El Mencho

Una nuova operazione segreta con tecniche investigative di alto livello sta portando avanti un blitz contro un importante leader criminale. Le forze coinvolte stanno seguendo piste che richiedono attenzione e riservatezza, mentre si concentrano su attività di sorveglianza e intercettazioni. Le indagini si muovono con precisione, cercando di raccogliere elementi utili senza attrarre l’attenzione pubblica.

Dietro la cattura e l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, più noto come El Mencho, il capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cioè una delle più temute e sanguinarie organizzazioni criminali messicane, ci sono i servizi di intelligence americani, e questo al di là dei sempre trionfali annunci di Donald Trump, ormai abituato ad attribuirsi successi eclatanti, quasi sempre sovrastimati. Spesso neppure reali. Sembra proprio che le informazioni trasmesse alle forze speciali dell'esercito messicano siano state decisive, e anche la presidente Claudia Sheinbaum a denti stretti ha dovuto ammettere la compartecipazione americana.

