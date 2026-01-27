Terni buche e manto stradale in pessime condizioni | la segnalazione dal quartiere Matteotti GALLERIA FOTOGRAFICA

La situazione delle strade nel quartiere Matteotti di Terni è caratterizzata da numerose buche e da un manto stradale in cattive condizioni. Questa segnalazione evidenzia la necessità di interventi di manutenzione per migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali. È importante che le autorità competenti si attivino per affrontare queste criticità e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e automobilisti.

Diverse buche e un tratto di strada in condizioni davvero critiche. È la segnalazione arrivata alla redazione di www.ternitoday.it da parte di uno storico residente del quartiere Matteotti di Terni, che punta l'attenzione su via Irma Bandiera. Secondo quanto riferito, una delle due corsie risulta particolarmente danneggiata. Si tratta di quella maggiormente sollecitata dal passaggio degli autobus che, nel corso dei decenni, hanno contribuito al progressivo deterioramento del manto stradale, senza che siano mai stati effettuati interventi risolutivi. "Delle due corsie della strada una purtroppo è davvero in condizioni difficili.

