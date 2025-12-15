Il comune della Tuscia dove le assicurazioni moto sono alle stelle
Oriolo Romano, noto per il suo patrimonio rinascimentale, nasconde una realtà meno affascinante: i costi delle assicurazioni moto sono tra i più elevati della Tuscia. Nonostante il suo fascino storico, il borgo si confronta con prezzi assicurativi che riflettono i rincari del XXI secolo, rendendo difficile per i motociclisti locali trovare soluzioni economiche e accessibili.
Si parla sempre e giustamente del fascino rinascimentale di Oriolo Romano, peccato invece che i prezzi delle assicurazioni moto relativi a questo borgo siano in linea con i rincari del XXI secolo. La città risulta essere, almeno nel corso dell’ultimo mese di novembre, quella più cara in tutta la. Viterbotoday.it
