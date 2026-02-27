A Cava de’ Tirreni studenti e cittadini hanno partecipato a una manifestazione in piazza per protestare contro la possibile chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale locale. La mobilitazione si è svolta questa mattina, coinvolgendo diverse persone che hanno espresso la loro opposizione alla decisione prevista. La protesta è avvenuta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti.

Dal raduno in Piazza Amabile alla tappa all’ospedale: protesta promossa dal Collettivo Studentesco Cavese e dai comitati in difesa del presidio. Mattinata di mobilitazione a Cava de’ Tirreni, dove studenti e cittadini sono scesi in piazza per esprimere contrarietà alla possibile chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Un corteo partecipato ha attraversato il centro, tra cori e interventi pubblici, per ribadire il valore del diritto alla salute e chiedere garanzie sul futuro del servizio. La manifestazione è stata promossa dal Collettivo Studentesco Cavese, che nelle ultime settimane ha portato avanti iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. 🔗 Leggi su Zon.it

Cava de' Tirreni, studenti e cittadini in corteo: "No alla chiusura del Pronto Soccorso"

