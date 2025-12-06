Corteo per il pronto soccorso di Bazzano i cittadini si mobilitano | Giù le mani dal nostro ospedale Video
Bazzano (Bologna), 6 dicembre 2025 – “Giù le mani dal pronto soccorso ”. Oggi pomeriggio, alle 15 in punto, piazza Garibaldi era già gremita: centinaia di cittadini, muniti di striscioni e fischietti, si sono radunati ai piedi del Municipio per poi sfilare insieme, passo dopo passo, fino all’ ospedale Dossetti. Il corteo dei cittadini: “Non toccate il pronto soccorso”. Un lungo corteo, promosso dal comitato ‘ Salviamo il Ps di Bazzano ’, che sotto il cielo di dicembre ha saputo riunire famiglie, giovani e anziani, tutti con un unico obiettivo: scongiurare il rischio di un eventuale depotenziamento del pronto soccorso e contestare una riorganizzazione che, secondo i partecipanti, rischierebbe così di compromettere la tutela della salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
