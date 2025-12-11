Studenti allo stadio | la Salernitana invita all' Arechi i giovani tifosi
In occasione della partita Salernitana-Foggia, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 14:30 allo stadio Arechi, la società invita i giovani tifosi a partecipare. L'iniziativa mira a coinvolgere i più giovani nel tifo e a promuovere la passione per la squadra, creando un'occasione di incontro e divertimento per le nuove generazioni di supporter.
In occasione di Salernitana-Foggia, partita in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 14:30 allo stadio Arechi, l’U.S. Salernitana 1919 proporrà l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche degli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
