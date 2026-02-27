Castellanos era l' uomo ideale per Sarri per salvare la stagione serve una svolta

Castellanos è l’attaccante scelto dalla Lazio sotto la guida di Sarri, in un momento in cui la squadra cerca di cambiare marcia. La stagione finora si è caratterizzata per sfide legate alla qualificazione europea, alle operazioni di mercato e alle questioni legate alle squalifiche. La squadra si trova a dover affrontare una fase di cambiamenti e di ricerca di una svolta.

Un'istantanea chiara della Lazio guidata da Sarri emerge dall'analisi di una stagione tormentata, tra obiettivi europei, risposte di mercato e riflessi sul gioco. L'esame sintetizza i fattori che hanno guidato i risultati fin qui e delinea le prospettive per il prosieguo, con particolare attenzione agli elementi che influenzano la competitività e le strategie future. La stagione viene descritta come una delle quattro peggiori dell'era Lotito in campionato, da cui deriva la necessità di puntare alle competizioni europee principalmente attraverso la Coppa Italia. Vincere la coppa offrirebbe una via d'accesso all'Europa, come accaduto in passato in circostanze simili.