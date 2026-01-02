Taty Castellanos al West Ham la Lazio a gennaio farà mercato | Sarri ha chiesto due giocatori

Da fanpage.it 2 gen 2026

La Lazio sta finalizzando la cessione di Taty Castellanos al West Ham, con una trattativa da circa 30 milioni di euro. L’attaccante, che lascerà la squadra a gennaio, si trasferirà in Premier League. Nel frattempo, Sarri ha richiesto l’acquisto di due nuovi giocatori per rinforzare la rosa durante il mercato invernale.

