Taty Castellanos al West Ham la Lazio a gennaio farà mercato | Sarri ha chiesto due giocatori

La Lazio sta finalizzando la cessione di Taty Castellanos al West Ham, con una trattativa da circa 30 milioni di euro. L’attaccante, che lascerà la squadra a gennaio, si trasferirà in Premier League. Nel frattempo, Sarri ha richiesto l’acquisto di due nuovi giocatori per rinforzare la rosa durante il mercato invernale.

