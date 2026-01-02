Lazio via Castellanos e rivoluzione Sarri | gennaio da protagonisti
A gennaio, la Lazio si prepara a un nuovo capitolo, segnato dalla cessione di Valentín Castellanos. Questa scelta rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di Maurizio Sarri, che mira a rinnovare la squadra e a impostare una fase di crescita. Il mercato invernale si configura come un’opportunità per consolidare la rosa e affrontare la seconda parte della stagione con intenzioni rinnovate.
Il mercato della Lazio prende forma attorno a una scelta netta: voltare pagina. L’uscita di scena di Valentín Castellanos non è soltanto una cessione importante, ma il punto di rottura che apre una fase nuova, inevitabilmente profonda, per la squadra di Maurizio Sarri. A gennaio, i biancocelesti non si limiteranno a ritocchi: l’idea è ridisegnare la rosa, sfruttando risorse finalmente disponibili dopo mesi di immobilismo. Taty Castellanos Lazio, la svolta parte da Castellanos. La trattativa con il West Ham United è destinata a sbloccarsi sulla base di circa 30 milioni di euro complessivi, cifra che consente al club di tornare a respirare sul piano operativo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
