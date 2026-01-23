A Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un SUV di grossa cilindrata, ritrovato in possesso di due persone. Tra queste, un uomo di 60 anni è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. L’attività si inserisce in controlli serrati svolti anche nelle ore notturne per contrastare il fenomeno dei veicoli rubati nella zona.

Controlli serrati anche nelle ore notturne a Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un SUV di grossa cilindrata risultato rubato e denunciato un uomo per ricettazione e riciclaggio. L’operazione è scattata lungo via Regina Margherita, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza Europeo 112. Tutto è partito dalla presenza di un’auto sospetta parcheggiata lungo la banchina fluviale. Un dettaglio che ha insospettito chi ha lanciato l’allarme e che ha spinto i militari ad intervenire immediatamente. Sul posto è stato controllato un SUV con due persone a bordo, sottoposto agli accertamenti di routine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Suv rubato a Casoria ritrovato a Castel Volturno con a bordo due persone: 60enne denunciato

Leggi anche: Castel Volturno, fermato a un controllo con cinque carte di credito intestate ad altri: denunciato

Leggi anche: Arezzo, ritrovato l’elicottero precipitato domenica per un'avaria. A bordo due persone

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

NanoTV. . #Aversa - Furto lampo ai danni del panificio Infinite Bontà. Una banda di almeno quattro persone, con il volto coperto, ha segato la saracinesca con un flex e ha rubato la cassa automatica in soli 82 secondi. I ladri sono arrivati alle 3:50 a bordo di un’ facebook