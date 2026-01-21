Il presidente della Fidal Mei ha annunciato la ricomposizione del sodalizio tecnico, segnando una nuova fase per l’atletica italiana. Nel frattempo, si chiude il capitolo sul tentativo di Marcell Jacobs di affermarsi negli Stati Uniti. Con un ritorno alle guide di Camossi, Jacobs guarda ora verso i prossimi obiettivi, tra cui il possibile orizzonte di Los Angeles.

Il sogno americano di Marcell Jacobs ha spesso assunto i connotati, se non di incubo, quanto meno di un buco nell’acqua. E così il figliol prodigo torna alla base, dal suo primo amore sportivo, ovvero al coach Paolo Camossi (nella foto con Jacobs), ex triplista azzurro capace di portarlo nell’Olimpo dell’atletica, a quell‘indimenticato oro nei 100 metri a Tokyo 2020. A darne l’annuncio il presidente della Fidal, Stefano Mei, che riabbraccia uno degli atleti più rappresentativi della nazionale e con cui ci sono stati vari attriti, tra messaggi non risposti e comunicazioni poco chiare. "Sono fiero di poter annunciare questo ritorno – ha detto Mei –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il presidente della Fidal Mei annuncia la ricomposizione del sodalizio tecnico. Tramonta il sogno americano di Marcell. Scatto Jacobs, torna con Camossi: "Orizzonte Los Angeles»

Atletica, Jacobs torna con coach Camossi: “Felice, ora l’orizzonte è Los Angeles 2028”Marcell Jacobs riprende la collaborazione con il coach Paolo Camossi, segnando un nuovo inizio nella sua carriera atletica.

Atletica, Mei: “Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi”Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha annunciato che Marcell Jacobs riprenderà ad allenarsi con l’allenatore Paolo Camossi.

