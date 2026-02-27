Caso Manetti – Politeama la presidente della fondazione difende l' assessore regionale

La presidente della fondazione che gestisce il Politeama ha espresso dispiacere per il coinvolgimento del teatro in una polemica politica riguardante le decisioni prese dall’assessore regionale. Ha precisato che le scelte fatte non sono influenzate da motivazioni politiche, ma sono il risultato di valutazioni interne. La dichiarazione è arrivata in risposta alle recenti tensioni legate al caso Manetti.

“Dispiace che il teatro sia coinvolto in una polemica politica rispetto a scelte dettate unicamente da motivazioni. Nella programmazione cerchiamo di valorizzare il più possibile lo sguardo delle donne, le energie del territorio e gli interpreti che meglio sanno trasmettere contenuti importanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it L’assessore regionale Manetti ieri a Loro CiuffennaArezzo, 13 febbraio 2026 – Prosegue il tour in Toscana dell’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. Caso Fondazione. Braglia contro Zanca: "Rispetti il terzo settore". E l’assessore chiarisce"Forse gli abitanti di Palagano sono figli di un dio minore? Perché dovrebbero non poter partecipare a bandi e contributi come tutti gli altri ? Solo... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Il quadro, il libro e il Politeama: l'assessora Cristina Manetti sotto l'assedio di Fratelli d'Italia; Chiarisca i rapporti con il Politeama. Fratelli d'Italia contro l'assessore Manetti; Libri, missioni e ritratti. Il caso Monna Cristina arriva al ministero; Il caso Bruxelles. Manetti presenta il libro, FdI attacca a tutto campo. Reading teatrale dal libro di Manetti. Il Politeama: Una scelta culturaleLa presidente Magnolfi sul caso sollevato dalla raffica di interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia La Regione entrata nella Fondazione nel dicembre 2024. Il cartellone era stato già deciso. msn.com Il caso Bruxelles. Manetti presenta il libro, FdI attacca a tutto campoFirenze, 26 febbraio 2026 – Nuove tensioni politiche in Consiglio regionale con Fratelli d’Italia che sferra l’ennesimo attacco contro l’assessora alla Cultura, Cristina Manetti, reduce da un viaggio ... lanazione.it “Dopo l’assoluzione nel caso del presunto quadro di Rutilio Manetti, Vittorio Sgarbi sceglie un registro inedito, più riflessivo per raccontarsi a Primocanale. "Ho scoperto nuove virtù, come il non avere rancore", dice. E mentre archivia una vicenda che lo ha esp - facebook.com facebook Un ritratto di Cristina Manetti in mostra: scoppia il caso, sull’esposizione delle “Storie Fiorentine” x.com