Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, si scaglia contro l’assessore Paolo Zanca. Durante una trasmissione televisiva, Zanca aveva criticato la Fondazione e le sue erogazioni alla parrocchia di Palagano. Braglia replica duro: “Rispetti il terzo settore”. Il primo cittadino chiede rispetto per i cittadini di Palagano, sottolineando che non devono essere esclusi dai bandi e dai contributi solo perché lui è anche presidente della Provincia. La polemica tra i due continua a tenere banco nel piccolo comune dell’Appennino.

"Forse gli abitanti di Palagano sono figli di un dio minore? Perché dovrebbero non poter partecipare a bandi e contributi come tutti gli altri? Solo perché il loro sindaco è anche presidente della Provincia?" Il sindaco di Palagano e presidente della Provincia Fabio Braglia risponde a muso duro all’assessore Paolo Zanca che nei giorni scorsi lo aveva punto nella trasmissione di TvQui sulle erogazioni della Fondazione alla parrocchia di Palagano. "Forse l’assessore Zanca – replica Braglia – non conosce fino in fondo cosa significhi governare comuni di montagna, vasti, fragili, con pochi abitanti e risorse limitate, così come forse gli sfugge che ad attaccare non è me, ma un’intera comunità, fatta di persone che vivono in contesti difficili e volontari che gratuitamente spendono un po’ del loro tempo per gli altri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Fondazione. Braglia contro Zanca: "Rispetti il terzo settore". E l’assessore chiarisce

Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio BragliaIl Punto: Come hanno reagito i diretti interessati a questi richiami? Per ora vige la regola del tacere, tacere, tacere ... lapressa.it

Fondazione di Modena, l'asse Tiezzi-Muzzarelli-Braglia che fa resistere il presidente nonostante lo scandaloPolitica: Si interpreta anche in questo contesto l uscita dirompente del sindaco Mezzetti che ha invitato i media a rompere l assordante silenzio sulla Fondazione ... lapressa.it

