Hillary Clinton interrogata per 6 ore su Epstein | Non l’ho mai incontrato Chiedete a Trump delle sue frequentazioni E oggi tocca a Bill

Oggi si è svolto un lungo interrogatorio a Hillary Clinton, chiamata a rispondere su questioni legate a Jeffrey Epstein. La politica ha dichiarato di non aver mai incontrato Epstein e ha suggerito di rivolgere le domande a un altro ex presidente. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di approfondimenti su rapporti e frequentazioni di personaggi pubblici coinvolti in indagini di questa natura.

Hillary Clinton è stata interrogata per sei ore dalla Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. L’audizione si è svolta a porte chiuse vicino alla sua casa di Chappaqua, nello Stato di New York, e ha rappresentato l’ennesimo capitolo di una storia che lega l’ex segretaria di Stato al passato controverso del marito Bill Clinton. Nella dichiarazione rilasciata prima dell’interrogatorio, Hillary Clinton ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento o conoscenza delle attività criminali di Epstein. «Non ho alcuna informazione sulle sue attività criminali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

