Epstein files Hillary Clinton testimonia al Congresso | Non l’ho mai incontrato bisogna indagare su Trump

Hillary Clinton si presenta davanti ai deputati della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a New York, nell’ambito di un’indagine che coinvolge Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, ha affermato di non aver mai incontrato Epstein e ha sottolineato la necessità di approfondire anche le attività di altre persone, come Trump, per chiarire i fatti.

