La carenza di farmaci antiepilettici rappresenta una difficoltà concreta per molte famiglie con bambini disabili. Anastasio Antonella Rossin ha cercato di reperire le medicine necessarie, riuscendo a trovare alcune confezioni a Cesena. La sua determinazione evidenzia l’importanza di garantire accesso a farmaci essenziali, considerati salvavita, e la necessità di affrontare questa emergenza con attenzione e responsabilità.

Anastasio Antonella Rossin è riuscita a recuperarne qualche scatola a Cesena. "E pur di trovarne altre sono pronta a girare l’Europa a piedi", assicura. Nelle farmacie di Milano e del Sud Milano, infatti, non le è stato possibile recuperarne alcuna. Elisabetta Morandini, proprio ieri, ha preferito acquistarne solo 3 scatole invece delle 5 previste dalla prescrizione medica in modo da lasciare le altre due ad un altro bambino, che di quel farmaco ha bisogno tanto quanto il suo: "La situazione è grave. L’unica è darsi una mano a vicenda". Per Anna Vu Nguyen "non è ammissibile che un farmaco come questo non si trovi: per i nostri ragazzi è un farmaco salvavita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità, la denuncia. Anti-epilettico introvabile: "Ma per i nostri figli è un farmaco salvavita"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

