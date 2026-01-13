Il farmaco salvavita Depakin rimane difficile da reperire, nonostante le criticità siano note da tempo. Le aziende spesso dichiarano di non conoscere o non seguire le procedure necessarie, o di mancare delle licenze richieste. Questa situazione evidenzia come i bassi profitti e l’assenza di sanzioni possano influire sulla disponibilità di medicinali fondamentali, lasciando i pazienti senza una cura essenziale.

Milano – “Non conosciamo questa procedura”. Oppure: “Non seguiamo questa procedura”. Altra variante: “Per attivare questa procedura servono licenze che noi non abbiamo”. Tre farmacie, tre risposte diverse alla stessa richiesta: poter acquistare il Depakin in granulato ricorrendo alla procedura di importazione per singolo paziente. Una missione impossibile. Eppure era stato l’assessorato regionale al Welfare, solo 4 giorni fa, ad assicurare che tale procedura fosse già operativa in risposta alla scarsa reperibilità del farmaco. Una carenza iniziata a fine novembre e che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in una nota diramata il 24 dicembre, ha qualificato come “importante”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il farmaco salvavita introvabile: profitti bassi e zero sanzioni. Così il Depakin manca ancora

Leggi anche: Disabilità, la denuncia. Anti-epilettico introvabile: "Ma per i nostri figli è un farmaco salvavita"

Leggi anche: Si rivolge ai carabinieri per un farmaco salvavita, Panetta: "In Calabria il diritto alla cura è negato"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mancano farmaci salvavita: «Introvabili alcuni antiepilettici» - In diverse regioni d’Italia si registrano difficoltà nel reperire farmaci essenziali e salvavita, come antiepilettici (es. unionesarda.it