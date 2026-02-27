Caso Almasri indagini chiuse su Bartolozzi

Le indagini su Giusi Bartolozzi, responsabile di gabinetto del ministero della giustizia, si sono concluse con un avviso ufficiale. La notifica è arrivata dopo un periodo di verifiche e accertamenti, senza che siano emersi elementi che coinvolgano direttamente la funzionaria in procedimenti legali o controversie giudiziarie. La notifica è stata firmata dai vertici dell'ufficio competente.

Con le firme del capo Francesco Lo Voi e delle sostitute Giulia Guccione e Barbara Trotta la capa di gabinetto del ministero della giustizia Giusi Bartolozzi ha ricevuto ieri l'avviso di chiusura indagini per la vicenda Almasri da parte della procura di Roma. Il reato ipotizzato è quello delle false informazioni ai pm rese quando, lo scorso marzo, aveva raccontato al tribunale dei ministri la sua versione della storia sulla liberazione e il rimpatrio del capo della polizia giudiziaria libica, avvenuto a gennaio. Lei, ricevuta la notizia, si è detta «assolutamente serena», aggiungendo che «senza condizionamenti continuerò a lavorare con senso di responsabilità».