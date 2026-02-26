Caso Almasri | chiuse le indagini su Bartolozzi

Le indagini sulla vicenda coinvolgono Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, sono state ufficialmente concluse dalla procura di Roma. La procedura riguarda un procedimento avviato alcuni mesi fa e ora si conclude con la notifica della chiusura, senza che siano state emesse accuse formali o condanne. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti giudiziari in corso.

La procura di Roma ha notificato ieri la chiusura delle indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’ambito del caso Almasri. Alla dirigente si contesta il reato di false comunicazioni per le affermazioni rese al Tribunale dei ministri. “Esprimo ancora una volta la mia massima e incondizionata fiducia sul suo operato e la mia umana vicinanza rispetto ad una iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso", ha commentato il ministro della Giustizia Nordio. “Naturalmente il mio capo di gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Caso Almasri: chiuse le indagini su Bartolozzi Caso Almasri, chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm, Nordio le rinnova fiduciaLa Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del Ministero di Giustizia. Almasri, chiuse le indagini per la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. Il ministro: “Tempistica sospetta”“Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Argomenti discussi: Referendum, l'affondo di Mantovano: I toni più estremi arrivano dai magistrati, è sconcertante. Poi l'attacco a Gratteri. Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: Tempistica mi lascia perplessoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: 'Tempistica mi lascia perplesso' ... tg24.sky.it Caso Almasri, chiuse le indagini su Bartolozzi: Serena, continuo a lavorareMilano, 26 feb. (askanews) – La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. E’ la stessa funzionaria di via Arenula ad an ... askanews.it