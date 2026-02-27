A Falconara, tre alloggi di edilizia pubblica assegnati non sono stati occupati regolarmente dai beneficiari, portando alla procedura di sfratto. La situazione evidenzia come, nonostante gli alloggi siano stati destinati, le abitazioni non sono state stabilmente occupate, rendendo necessarie le azioni previste per questo tipo di casi.

Tre alloggi di edilizia residenziale pubblica di Falconara, pur assegnati, non sono risultati abitate stabilmente dai beneficiari. Motivo per il quale, ieri mattina, sono stati liberati, in seguito ad una serie di controlli portati avanti dal Comune: in due casi si è reso necessario procedere con lo sfratto esecutivo e la conseguente sostituzione della serratura; nel terzo, invece, la liberazione è avvenuta in modo consensuale, con la restituzione spontanea delle chiavi da parte dell’assegnatario. Secondo le verifiche effettuate dall’Ente, in uno dei due casi di sfratto è emerso che la famiglia non occupava quell’abitazione da oltre un anno. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che i minori dello stesso nucleo familiare fossero iscritti ad una scuola all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case assegnate ma non abitate: arriva lo sfratto

A Pavia 283 famiglie rischiano lo sfratto. Il vescovo Sanguineti sferza politica e proprietari di case: “Ognuno faccia la sua parte”Pavia – Poco meno di 700 famiglie aspettano una casa popolare, 283 rischiano di perdere il proprio alloggio a causa dello sfratto e sono molti coloro...

Emergenza abitativa: Imola in vetta per le convalide di sfratto. Ma arriva l’affitto ‘civico’Imola, 22 febbraio 2026 – Oltre settecento convalide di sfratto in un anno in tutta la Città Metropolitana.

Temi più discussi: Case assegnate ma non abitate: arriva lo sfratto; Cerchi casa? A disposizione oltre mille alloggi in affitto a basso canone, 186 sono a Reggio Emilia; Assegnate ma disabitate, case popolari fantasma tornano al Comune; Stranieri e case popolari, Corvi e Cugini attaccano Soresi: Da lei panzane e mistificazioni.

Arriva la casa popolare, poi l'amarezza della famiglia Baldoni a Falconara: «Non è a norma e manca l'acqua calda»FALCONARA «La casa popolare ce l’hanno assegnata, ma non possiamo viverci perché non è a norma: è stata fatta una verifica e non funzionano alcuni ... corriereadriatico.it

Terni. Case assegnate, è caos: «Scattano le denunce»TERNI «Un assegnatario di alloggi Ater ottenuto un cambio alloggio prima dell'uscita del bando di mobilità attualmente aperto». La denuncia è del sindacato Asia Usb che in una nota evidenzia come il ... ilmessaggero.it

++ A Torino 17.500 case popolari assegnate, un terzo di inquilini morosi ++ In Piemonte le case popolari fanno i conti con numeri rilevanti: 29 mila alloggi gestiti dall’Atc centrale (17.500 a Torino), 11.500 nel sud e 11 mila nel nord, per quasi 55 mila assegnata - facebook.com facebook

#VENEZIA • Assegnate 18 case ad altrettante famiglie in difficoltà in centro storico, saranno 100 entro marzo! #residenza #case #famiglie #affitti #socialhousing x.com