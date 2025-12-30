A Pavia, quasi 700 famiglie sono in attesa di un alloggio popolare, mentre 283 rischiano lo sfratto. La situazione evidenzia le difficoltà abitative nella città, con molte persone che non riescono a trovare alternative di affitto. Il vescovo Sanguineti invita politica e proprietari a collaborare, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per affrontare questa emergenza.

Pavia – Poco meno di 700 famiglie aspettano una casa popolare, 283 rischiano di perdere il proprio alloggio a causa dello sfratto e sono molti coloro che non riescono a trovare un’altra sistemazione in affitto. L’emergenza abitativa si fa sentire pesantemente a Pavia dove il Comune è proprietario di 838 alloggi popolari, 173 dei quali sfitti perché inagibili. Sul fronte del mercato privato, invece, sono sempre economicamente più elevate le richieste dei proprietari che come forma di garanzia pretendono che i futuri inquilini abbiano almeno due buste paga, un reddito alto e magari siano una coppia senza figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pavia 283 famiglie rischiano lo sfratto. Il vescovo Sanguineti sferza politica e proprietari di case: “Ognuno faccia la sua parte”

