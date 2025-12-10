La laurea il progetto di sposarsi | chi era Fabio Floriduz vittima dell' incidente di Maniago

Fabio Floriduz, ingegnere di 43 anni, è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto il 9 dicembre vicino a Maniago. La comunità di Vajont si stringe nel dolore per la sua scomparsa, che ha scosso familiari, amici e colleghi. Con progetti di vita e sogni ancora da realizzare, la sua perdita lascia un vuoto profondo.

La comunità di Vajont è in lutto per la scomparsa di Fabio Floriduz, l'ingegnere 43enne che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto la mattina di martedì 9 dicembre sulla Strada Regionale 464, alle porte di Maniago. Lo schianto frontale tra la sua Volkswagen Passat e una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

