Stufi di attacchi e ipocrisie L' antisemitismo dilaga ora serve un ddl condiviso

L'antisemitismo in Italia continua a crescere, alimentando preoccupazioni e insicurezze tra le comunità ebraiche. Di fronte a un fenomeno che si fa sempre più aggressivo, cresce la richiesta di un intervento legislativo condiviso e deciso. È giunto il momento di agire concretamente per contrastare questa forma di odio e garantire tutela e sicurezza a tutti.

"Siamo davvero stufi. Chiediamo a tutti di sostenere il ddl contro l'antisemitismo". Gli ebrei italiani sono stanchi di subire aggressioni e ricevere in cambio parole e pacche sulle spalle. "Siamo stufi delle strette di mano, stufi di non poter indossare liberamente la kippah, stufi degli attacchi e delle ipocrisie" allarga le braccia il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi (nella foto). E ipocrisia massima è pensare che l'ostilità che subiscono gli ebrei italiani sia un problema solo loro, e non dell'Italia. Il clima è sempre più difficile. Dopo il 7 ottobre, la solidarietà è durata lo spazio di un mattino, poi l'odio è tornato più forte di prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stufi di attacchi e ipocrisie. L'antisemitismo dilaga, ora serve un ddl condiviso"

News recenti che potrebbero piacerti

Un campionato già finito a dicembre. Stufi di ambire solo al quarto posto. #juve #juventusnews24 #napolijuve #mcphv #machepartitahaivisto - facebook.com Vai su Facebook

Stufi di attacchi e ipocrisie. L'antisemitismo dilaga, ora serve un ddl condiviso - Gli ebrei italiani sono stanchi di subire aggressioni e ricevere in cambio parole e pacche sulle spalle. Come scrive msn.com