Sicilia Deputato Forza Italia Arrestato | Corruzione e Fondi Pubblici Contestati a Caltanissetta

Il deputato Michele Mancuso di Forza Italia è stato arrestato a Caltanissetta perché avrebbe ricevuto soldi pubblici in cambio di favori. Le forze dell’ordine hanno trovato documenti e denaro nella sua abitazione durante una perquisizione. L’indagine si concentra su presunte tangenti legate a progetti finanziati con fondi statali. Mancuso, che ricopre un ruolo chiave nella regione, si trova ora ai domiciliari.

Caltanissetta, Arresto Shock per il Deputato di Forza Italia Michele Mancuso: Corruzione e Fondi Pubblici al Centro dell’Indagine. Il deputato regionale siciliano di Forza Italia, Michele Mancuso, è stato arrestato a Caltanissetta e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura locale che ipotizza reati di corruzione. L’accusa principale è quella di aver ricevuto 12.000 euro in cambio di favori per l’associazione “Genteemergente”, beneficiaria di finanziamenti pubblici per eventi nella provincia. La vicenda scuote il panorama politico siciliano e solleva interrogativi sulla gestione dei fondi regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu Corruzione, i pm di Caltanissetta chiedono arresto deputato regionale di Forza ItaliaLa procura di Caltanissetta ha richiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso, membro di Forza Italia, nell’ambito di un’indagine per corruzione. Sicilia, corruzione: ai domiciliari deputato di Forza Italia Michele MancusoIl deputato di Forza Italia Michele Mancuso è finito agli arresti domiciliari a causa di un'indagine sulla corruzione legata alla gestione dei fondi regionali siciliani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Forza Italia, Tajani nomina Nino Minardo: guiderà i rapporti con le liste civiche; Lavoro, dalla giunta regionale ok al decreto su decontribuzione. La soddisfazione del deputato di Forza Italia, on. Riccardo Gennuso; Incarico nazionale in Forza Italia per Minardo, Di Mauro: Nomina di alto profilo - AgrigentoNotizie; Candidati, riunione di Forza Italia: il gruppo Calderone punta sul deputato De Leo. Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzione ... tg24.sky.it Caltanissetta, arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso(Adnkronos) – Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanisset ... msn.com Mazzette 'spettacolari', arrestato il deputato regionale Mancuso L'esponente di Forza Italia... LEGGI L'ARTICOLO facebook