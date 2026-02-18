Caltanissetta arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso

Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso è stato messo agli arresti domiciliari dalla Procura di Caltanissetta, che lo accusa di aver commesso un atto contrario ai doveri d’ufficio. La decisione è arrivata dopo un’indagine che ha portato a perquisizioni presso l’abitazione di Mancuso e a numerosi riscontri.

(Adnkronos) – Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d'ufficio dalla Procura di Caltanissetta". I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l'arresto ai domiciliari nell'ambito dell'indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l'accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l'associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.