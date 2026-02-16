Raul Albiol si è unito agli allenamenti di gruppo a Pisa, dopo un periodo di stop causato da un infortunio, e ora si prepara a tornare in campo per la partita contro la Fiorentina.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli Lecce, parla il ds Trinchera nel pre partita: «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo. Sul mercato.» Cagliari, Pisacane nel pre gara: «Ci siamo preparati cercando di lavorare sui loro punti deboli. Mi auguro che.» Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli

Dopo oltre un anno di stop, Arkadiusz Milik si è riaggregato al gruppo, portando nuova speranza in casa Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.