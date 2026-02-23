Il tiramisù cambia forma e diventa colomba | la nuova tendenza della Pasqua 2026
Il tiramisù si trasforma in colomba per la Pasqua 2026, seguendo una tendenza che prende piede tra i pasticceri. La causa di questa novità risiede nella voglia di innovare i classici dolci tradizionali, offrendo alternative creative ai clienti. La colomba, con il suo impasto morbido e la glassa decorativa, sta conquistando sempre più appassionati. La produzione di queste versioni moderne sta crescendo nelle pasticcerie di tutta Italia.
Anche quest’anno, con la fine dei festeggiamenti di carnevali e l’inizio della quaresima, abbiamo dato avvio alla preparazione per le celebrazioni della Pasqua 2026, che cadrà domenica 5 aprile. Come sempre, le tendenze di questo periodo si rincorrono insieme ai grandi classici della tradizione italiana e c’è chi – anno dopo anno – coglie l’attimo per dar vita a una trasformazione inattesa, volta a far comunicare forme e linguaggi diversi. Ed è così che uno uno dei dolci pasquali più iconici come la colomba incontra un classico senza tempo come il tiramisù, simbolo della nostra gastronomia nazionale nel mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it
In Italia la disuguaglianza ha una nuova forma: il tempo d’attesa per curarsi. Così un diritto diventa privilegioIn Italia, la disuguaglianza si manifesta anche attraverso il tempo di attesa per le cure mediche.
“Il bullismo cambia la vita, ti distrugge, crea immensa sofferenza. Il linguaggio è la prima forma di violenza”: “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa un musicalDa venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina, il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa” porta in scena una storia di bullismo e violenza.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Tutti gli atleti pazzi per la pasta e il tiramisù.
Tiramisù a forma di cuoreScopri la ricetta del cuore al tiramisù, un dolce a forma di cuore con base soffice al caffè e crema al mascarpone. Facile da preparare per San Valentino o ogni giorno di festa. buonissimo.it
CIAMBELLONE CON LE UOVA DI PASQUA https://blog.giallozafferano.it/cucinadichicca/ciambellone-con-il-cioccolato-delle-uova-di-pasqua/ - facebook.com facebook