Il tiramisù cambia forma e diventa colomba | la nuova tendenza della Pasqua 2026

Il tiramisù si trasforma in colomba per la Pasqua 2026, seguendo una tendenza che prende piede tra i pasticceri. La causa di questa novità risiede nella voglia di innovare i classici dolci tradizionali, offrendo alternative creative ai clienti. La colomba, con il suo impasto morbido e la glassa decorativa, sta conquistando sempre più appassionati. La produzione di queste versioni moderne sta crescendo nelle pasticcerie di tutta Italia.