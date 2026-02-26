Carpi accoglie un nuovo bosco urbano nascerà fra le due tangenziali

Un nuovo bosco urbano di oltre 12.200 metri quadrati sta per nascere a Carpi, in un'area di proprietà comunale collocata tra la tangenziale Bruno Losi e la tangenziale 12 Luglio 1944. Un nuovo spazio verde, popolato con 226 alberi e 240 arbusti, che diventerà un elemento di mitigazione ambientale e, allo stesso tempo, anche uno spazio di benessere e aggregazione per la comunità. Il disegno del bosco, infatti, prevede percorsi sinuosi che attraversano zone boscate e conducono a spazi aperti, ideali per eventi e per sensibilizzare i cittadini sul valore della biodiversità. Le piante saranno disposte su filari sinusoidali, un particolare sesto di impianto che permette alle chiome di svilupparsi naturalmente, riducendo al minimo la necessità di manutenzione e potature.