Auto contro camion finisce fuori strada ferita una donna
Incidente con conseguenze fortunatamente non gravi nel pomeriggio del 22 dicembre lungo la via Emilia Parmense. All'altezza della Felina, prima di Fiorenzuola, per cause al vaglio una Fiat Cinquecento è uscita di strada dopo essersi scontrata lateralmente con un camion che sopraggiungeva dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Soragna: auto sbanda, finisce fuori strada e si schianta nel cortile di un’abitazione: ferita una donna
Leggi anche: Inseguimento da film a Bibiana: auto fuori strada e una donna ferita gravemente
Moto tamponata da un'auto finisce sotto un camion: un ferito, traffico in tilt; Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto; Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne; Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave.
Si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori: automobilista ferita - Incidente stradale sulla strada provinciale 119 a Perano: la conducente, 61 anni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara ... chietitoday.it
Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne - Prima un botto fortissimo, poi il rumore delle sirene di ambulanze e camionette dei vigili del fuoco, infine il frastuono dell'elisoccorso che atterra in mezzo ... ilgazzettino.it
Incidente frontale tra auto e camion: 92enne intrappolato tra le lamiere. È ferito grave - Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Udine in via Monte San ... msn.com
Sheila : ascension, scandales et triomphe d’une icône française - Documentaire Artistes- MP
Perano, auto contro camion in sosta: 61enne trasferita in elisoccorso Incidente è avvenuto ieri mattina lungo la provinciale 119, in contrada San Tommaso a Perano. Una donna di 61 anni, alla guida di un’auto, sarebbe rimasta ferita dopo l’impatto con un ca - facebook.com facebook
Scontro auto-camion, morta una donna di 79 anni. Incidente nel Padovano, lievemente feriti i due conducenti #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.