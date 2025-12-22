Incidente con conseguenze fortunatamente non gravi nel pomeriggio del 22 dicembre lungo la via Emilia Parmense. All'altezza della Felina, prima di Fiorenzuola, per cause al vaglio una Fiat Cinquecento è uscita di strada dopo essersi scontrata lateralmente con un camion che sopraggiungeva dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Auto contro camion finisce fuori strada, ferita una donna

Leggi anche: Soragna: auto sbanda, finisce fuori strada e si schianta nel cortile di un’abitazione: ferita una donna

Leggi anche: Inseguimento da film a Bibiana: auto fuori strada e una donna ferita gravemente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Moto tamponata da un'auto finisce sotto un camion: un ferito, traffico in tilt; Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto; Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne; Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave.

Si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori: automobilista ferita - Incidente stradale sulla strada provinciale 119 a Perano: la conducente, 61 anni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara ... chietitoday.it